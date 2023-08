Maria Lanzendorfer Science Busters im Kleinformat

Was Christian Herzog am Freitagnachmittag über Sterne, die Milchstraße und ferne Galaxien zu erzählen hatte, war spannend. Die zehn Kinder, die den letzten auf dem Programm des Maria Lanzendorfer Ferienspiels stehenden Anlass im Gemeindesaal besucht haben, erfuhren dabei viel Wissenswertes, was in unvorstellbar weiter Entfernung über unseren Köpfen so alles „los“ ist.

Elliptische Galaxien, Linsengalaxien oder Spiralgalaxien – die vielfältigen Formen, welche eine Ansammlung von Sternen, Planeten und sonstigen Himmelkörper annehmen kann, waren nach Herzogs Vortrag auch das Thema des ersten praktischen Teils. Mit Hilfe eines Klebestiftes und buntem Glitter – in diesem Fall Sternenstaub – konnten Amelie, Luis, Alexander, Victoria und Co. ihre eigenen Galaxien erschaffen. Michis Galaxie mit grünem Zentrum (Bulge) und bunten Spiralarmen erhielt von ihrem „Schöpfer“ den passenden Namen „Rainbow-Galaxie“ verpasst.

Nach einer kurzen Pause folgte für die Kinder der Höhepunkt des Nachmittags. „Coole“ Experimente mit Trockeneis standen auf dem Programm und brachten die jungen Forscherinnen und Forscher schier aus dem Häuschen. Der Gemeindesaal wurde kurzzeitig zu einem Labor und die Kinder zu kleinen Science Busters nach dem Vorbild eines Werner Gruber oder des 2015 verstorbenen Heinz Oberhummer. Das Lachen, die staunenden Augen und das verzückte Herumhüpfen, wenn sich ein Ballon mit einem wahrnehmbaren „Plopp“ vom Flaschenhals Richtung Decke verabschiedete, waren Zeugnis der Begeisterung.

Fazit des naturwissenschaftlichen Nachmittags: die Kinder waren – vor allem wegen des praktischen Teils – begeistert. Die Idee zu dieser erstmalig angebotenen Ferienspiel-Station stammte von Gemeinderat Erwin Bräuer (Grüne Liste). Diese Station dürfte, das ließ Bräuer durchblicken, in ähnlicher Form auch in den kommenden Jahren des Maria Lanzendorfer Ferienspiels wieder angeboten werden. Die jungen Science Busters dürfte es freuen.