Von „toten Winkeln“ und 50 Löwen auf einem Haufen

Landläufig gelten die LKW-Fahrer als „Könige der Landstraße“. Als „König der Tiere“ wird allgemein der Löwe bezeichnet. Und tierisch war denn auch die Einstiegsfrage, welche Maya Urbatus am Freitag den zehn Ferienspiel-Kindern aus Maria Lanzendorf gestellt hat. „Was meint ihr, wie viele Löwen passen in unseren LKW rein?“, fragte die Medien- und Marketingverantwortliche der Firma Gebrüder Weiss in die Runde.

Die Antwort bekamen die Kinder dann beim direkten Anschauungsunterricht und bei einem Blick in den Laderaum des Fahrzeuges. „Unser Lehrling hat es ausgerechnet: 50 Löwen würden hier reinpassen. Natürlich zusammengepfercht und nicht artgerecht gehalten“, löste Maya Urbanus das Rätsel auf. Das Staunen der Kinder war sicht- und hörbar und das Eis für die „Kontaktaufnahme“ mit dem orangefarbenen Lastwagen war gebrochen.

Bei der erstmaligen Teilnahme am Maria Lanzendorfer Ferienspiel war es den Verantwortlichen des Transportunternehmens wichtig, dass die Kinder neben der Faszination eines LKW auch Informationen zu den Gefahren vermittelt bekamen, wenn Kinder als schwächste Verkehrsteilnehmer auf die „Brummis“ treffen. Ein Blick vom Beifahrersitz in die Rückspiegel sollte den Kindern anschaulich zeigen, was man unter dem „toten Winkel“ versteht. Man müsse im Straßenverkehr als Kind nicht Angst haben, aber es sei wichtig, als Fußgängerin/Fußgänger oder Radfahrerin/Radfahrer mit dem Lenker eines LKW Augenkontakt zu haben, erklärte LKW-Fahrer Drago von Gebrüder Weiss. Nur so könne man sicher sein, dass die Person hinter dem mächtigen Steuerrad einem auch gesehen und registriert habe.