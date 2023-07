Ferienspiel: Keine(r) zu klein, Helfer(in) zu sein

Keine Panik bekommen, wenn es blutet. Keine Angst haben, jemandem zu helfen. Mit wertvollen Einblicken in die Arbeit von Rettungssanitäterinnen und -sanitätern des Roten Kreuzes sind am Donnerstag (20. Juli) die Maria Lanzendorfer Ferienspiel-Kinder eingedeckt worden. Daniela Angetter und Lukas Ivanov von der Bezirksstelle Schwechat standen im Gemeindesaal mit Rat und Tat zur Verfügung.

„Wir haben unter anderem die korrekte Lagerung eines Patienten in der stabilen Seitenlage oder das Anlegen von Druckverbänden geübt“, erklärte Angetter. Auch die Handgriffe, die Erfolg bei einer Reanimation bringen können, wurden an einem Würfel geübt. Und sämtliche Instruktionen und Informationen stießen bei den zehn engagiert mitarbeitenden Kindern auf großes Interesse.

Besonders spannend waren für die möglicherweise zukünftigen Lebensretterinnen und -retter die Ausführungen zur Funktionsweise eines Defibrillators und dann natürlich der Moment, als Daniela Angetter und Lukas Ivanov die Türen zu Rettungsfahrzeug öffneten. Isabella, die zuvor bei einigen Übungen als „verletztes Opfer“ agierte, testete schon mal den Liegekomfort im Auto.

Wie sinnvoll und auch dankbar die Arbeit mit Kindern – in Maria Lanzendorf waren diese im Alter von 6 bis 12 Jahren – ist, erläutert Daniela Angetter. „Solche Anlässe sollen einerseits helfen den Kindern die Angst zu nehmen, wenn sie selbst mal betroffen sind und mit dem Rettungsfahrzeug fahren müssen. Andererseits geht es darum zu zeigen, dass auch Kinder erste Hilfe leisten können. Und das tun sie in der Regel ohne Wenn und Aber. Bei einer Herzdruckmassage stellen sich Erwachsene immer wieder die Frage, ob sie so nicht etwa dem Opfer eine Rippe brechen und dieses dadurch schlimmer verletzen könnten. Kinder hingegen stellen sich diese Art von Fragen nicht.“ Ein wichtiger Punkt sei auch dass Kinder lernen, wie sie im Ernstfall Hilfe herbeirufen können.

Bei solchen Info-Veranstaltungen lernen Kinder auch den Umgang mit alltäglichen, kleineren Verletzungen wie sie auf dem Spielplatz vorkommen können. Das richtige Stoppen von Nasenbluten zum Beispiel. Oder wie ein kleiner Verband korrekt angebracht wird und so eine leichte Blutung gestoppt werden kann. „Kinder sind dankbare Kursteilnehmer. Sie sind interessiert und stellen oft verblüffende und ehrliche Fragen. Ich bin immer wieder erstaunt, wieviel Vorwissen sie schon mitbringen“, sagt Angetter, die ein solches Wissen auch auf die Vorteile der neuen Kommunikationsmittel wie Internet und Smartphones zurückführt.