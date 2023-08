„Wasser marsch“ – Kinder lernen die Feuerwehr kennen

Er gehört, egal in welchem Ort, zu den Höhepunkten des jährlichen Ferienspiels – der Besuch bei der örtlichen Feuerwehr. 20 Kinder haben am Freitag (4. August) die Chance genützt, und sich in Theorie und Praxis über die Aufgaben der für Maria Lanzendorf wichtigen Institution zu informieren. Nach der Begrüßung durch Kommandant Harald Maier, der sich von solchen Aktionen natürlich für die Zukunft auch neue Mitglieder für die Feuerwehr erhofft, ging es für die wissbegierigen Kinder ans Werk.

Ob an der Kübelspritze oder mit dem C-Strahlrohr – dort, wo man für einmal ohne Widerspruch der Eltern mit Wasser spritzen durfte, war der Andrang am größten. Und dies der Tatsache zum Trotz, dass bereits von oben in Form von Regen genügend Wasser „im Spiel“ gewesen ist. Nach einer kurzen Einführung durch Judith Patha konnte Victoria, die an ihrem Tun sichtlich Spaß hatte, unter anderem mit einem gezielten Wasserstrahl einen Fußball über den Hinterhof beim Feuerwehrhaus jagen.

Geschicklichkeit war auch im Umgang mit dem hydraulischen Rettungsgerät, umgangssprachlich Spreizer genannt, gefragt. Hier zeigten sich, angeleitet von Jennifer Deutsch, auch einige die Kinder begleitende Eltern interessiert und geschickt. Während Marcel dank der Unterstützung von Harald Maier die Atemschutzmaske von innen betrachten wollte, machte Marlene eine „feuerwehrmäßige“ Modenschau und setzte sich die unterschiedlichsten Helme auf. Als für sie am besten passend empfand das „Model“ nicht den roten und auch nicht den gelben Helm, Marlene entschied sich für den im schlichten Weiss gehaltenen Bauhelm als persönliches Top-Accessoire.

Johannes dagegen widmete sich an einem der aufgestellten Tische der bildenden Kunst und malte mit Farben ein vorgezeichnetes Feuerwehrauto aus. So fanden sämtliche der jungen Besucherinnen und Besucher eine Beschäftigung, bevor dann zum Abschluss des Nachmittages alle noch die Feuerwehrautos von innen und außen genauestens betrachten durften.

Bereits am Mittwoch (2. August) hatte das Gemeindehaus seine Türen geöffnet und zum „Kindergemeinderat“ geladen. Der Andrang war hier nicht ganz so groß wie zwei Tage später bei der Feuerwehr, aber die Kinder erfuhren von Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) und Amtsleiter Thomas Pokernus einige interessante Dinge zur Arbeit einer Gemeindeverwaltung.