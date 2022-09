Fischamender Pflegeheim offiziell eröffnet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Das Projekt konnte in enger Zusammenarbeit des Landes Niederösterreich, Fischamend und Humanocare verwirklicht werden“, hielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in ihrer Eröffnungsrede fest. Und sie sprach die älteste Fischamenderin, Leopoldine Neder direkt an: „Sie sind 100 Jahre alt. Genauso lange ist Niederösterreich souverän. Sie haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt und das Land wieder aufgebaut, damit wir ein qualitatives Leben führen können. So soll auch etwas zurückgegeben werden. Die Hälfte des Landesbudget fließt aufgrund der Krise in den Sozial- und Gesundheitsbereich“.

Bürgermeister Thomas Ram (RAM) bedankte sich bei den bereits eingezogenen Bewohnern für deren Erscheinen und bei den Mitgliedern des Gemeinderats, da die Abstimmung zum Bau des Seniorenzentrums einstimmig ausfiel. Der Neubau unmittelbar an der Hainburgerstraße soll vor allem dazu dienen, die ältere Generation näher an das Herz der Stadt zu holen. Ab Oktober sollen dort die Donnerstags-Treffen des Seniorenclubs stattfinden.

Erste-Kleinanleger sind Hauseigentümer

Das Augenmerk auf soziale Nachhaltigkeit betonte auch Peter Karl, Vorstandsvorsitzender der "Erste Immobilien" und erklärt weiters die Eigentumsverhältnisse des Neubaus. Inhaber sei demnach nicht die "Erste Bank", sondern viele Kleinanleger, die in Immobilien-Fonds investierten. „Danke an jeden, der sein Erspartes für den Bau zur Verfügung gestellt hat. Wenn man am Ende das Gesamtergebnis sieht, erfreut es einen“, stellt der Firmenchef klar.

Laut Stadtchef hat die Landeshauptfrau bei der Betreibersuche für das Seniorenzentrum eine unterstützende Rolle eingenommen. So hat man sich letzten Endes für Humanocare entschieden. Der Eigentümer des Unternehmens, Julian Hadschieff führte weiter aus: „Die helle Belichtung und die beste Ausstattung wäre nichts ohne begeisterte Mitarbeiter, die die Senioren bestmöglich in ihrem Alltag unterstützen.“

Musikschule sorgte für Rahmenprogramm

Zwischen den Ansprachen gaben Schüler der Musikschule Donauland verschiedene Stücke an Klavier und Saxofon zum Besten. Dechant und Pfarrer Richard Kager freut sich über den eingerichteten Altar für Messen vor Ort und führt im Anschluss den Haussegen durch. Danach führte die Pflegedirektorin Martina Aichelburg-Rumerskirch die Gäste durch das Gartengeschoss, um Zimmer und Wohnbereiche zu präsentieren.

