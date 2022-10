Großes Fest für „neue“ Volksschule in Moosbrunn

„Seit Monaten und Jahren arbeiten wir auf diesen Tag hin“, begann Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) seine Begrüßungsrede im Turnsaal. Der Anlass: Die offizielle Eröffnungsfeier für die mit September frisch renovierte sowie umgebaute Moosbrunner Volksschule. Ein Jahr dauerten die Arbeiten des Megaprojekts mit einer Gesamtinvestitionssumme von gut fünf Millionen Euro.

Mit Schulbeginn ist das bereits 1908 errichtete und nun an die modernsten pädagogischen Ansprüche angepasste Gebäude wieder belebt. Diese Fähigkeit der Belebung stellten die Schülerinnen und Schüler auch im Rahmen des Festaktes unter Beweis. Sie sorgten mit einer Trommelausführung sowie Musik und Tanz für den passenden Rahmen – übrigens ebenso wie der Gesangs- und der Musikverein. Pfarrer Jan Sandora spendete dem Haus zudem den Segen Gottes.

Dankeschön am Mitwirkende

Die Eröffnungsfeier nahm die Gemeindeführung zudem zum Anlass sämtliche maßgeblich beteiligten Personen für ihr Mitwirken zu ehren. So überreichte Bürgermeister Frühling etwa ein Dankeschön an die ehemalige Direktoren Brigitte Stefl, die das Projekt noch kurz vor ihrer Pensionierung im Vorjahr von Schulseite her koordinierte, oder auch das Team der Gemeinde sowie der Schule selbst um die aktuelle Leiterin Claudia Höller.

Im Anschluss an den Festakt wurde die „neue“ Schule für einen Tag der offenen Tür für alle geöffnet.

