Großes Herbstfest der Feuerwehr Rannersdorf

Vollbild

FB

Mirella Boboi und Phillippa Papajeva empfingen die Gäste schon vor dem Festzelt der Feuerwehr Schwechat-Rannersdorf. Christian und Franz Pelzmann sowie Boris Kammerhofer und Nico Doppler waren beim Ausschank eingesetzt. Alfred Dietrich, Leiter des Verwaltungsdienstes, Oberverwalter und Martin Malik Kommandantstellvertreter Oberbrandinspektor am Festsamstag. Ehrenoberverwalter Franz Pammer betreut das Feuerwehrarchiv für die FF Rannersdorf und hat 52 Feuerwehrhelme im Zeitwandel ausgestellt. Älterster Feuerwehrhelm der FF Rannersdorf aus dem Jahre 1870. Ehrenoberbrandrat Herbert Sommer und Ehrenhauptbrandmeister Gerhard Kerschhofer beim Frühschoppen am Samstag. Jutta Knapp und Andrea Kristof betreuuten die Kaffee- und Kuchenstation am Herbstfest. Manfred Vaverka, Judith Langer, Alfred Schrenk, Katja Brecka und Stefan Vidokovic waren die Schnitzel- und Grillmeisterinnen und -meister. Matthias Kluger, Tamara Patkolo, Florian Sedlak und Leon Forster waren schon bei der Eröffnung des Feuerwehr-Frühschoppens dabei. Kuchenstation mit innovativen Kuchen-Pops, gespendet von Tamara Zant. Kuchenstation mit Tortenvariationen beim Herbstfest der FF Rannersdorf.

1 /12