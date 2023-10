Mutiger Retter verhindert Brandkatastrophe in Himberg

Mittwochabend, kurz vor 21.45 Uhr: Gleich mehrere Notrufe gingen zu dieser Zeit bei der Feuerwehr-Alarmzentrale in Schwechat ein. In einem Wohnhaus im Himberger Ortszentrum war ein Brand ausgebrochen, acht Personen im Gebäude eingeschlossen. Neben der Feuerwehr Himberg rückten auch die Kameradinnen und Kameraden aus Maria Lanzendorf, Pellendorf, Velm und Ebergassing aus. Das Rote Kreuz war ebenfalls mit mehreren Notarzt- und Rettungswägen rasch vor Ort.

Der Brand war in der Küche ausgebrochen und hatte eine enorme Rauchentwicklung zur Folge. Da sich die Küche neben dem Haupteingang befindet, war der Fluchtweg versperrt. Unmittelbar vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, rückte jedoch ein Freund der Familie als Retter in Not aus. Er dürfte kurz zuvor das Haus verlassen haben und dann einen panischen Hilferuf erhalten haben. Daraufhin drehte er um und griff mutig zum Handfeuerlöscher. Er bekämpfte die Flammen und schaffte es in Folge die Küchentür zu schließen, wodurch die Familie ins Freie flüchten konnte.

Foto: FF Himberg

Als die Feuerwehren nur Sekunden später eintrafen, machten sie sich sofort an die Brandbekämpfung. Die Mitglieder der Atemschutztrupps konnten die Flammen rasch löschen, anschließend wurde für die Belüftung des verrauchten Gebäudes gesorgt. Zudem galt es mit Wärmebildkameras das Haus auf mögliche Brandherde sowie die Kohlenmonoxid-Konzentrationen zu kontrollieren.

Fünf der acht Bewohner mussten medizinisch untersucht werden, eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. „Wir danken dem beherzten Helfer, dessen schnelles Handeln Schlimmeres verhinderte, sowie den Einsatzkräften der Feuerwehren, des Roten Kreuzes und der Polizei für ihre hervorragende Zusammenarbeit“, so Himbergs Kommandant Wolfgang Ernst abschließend.