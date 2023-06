Zwei Unfälle zur gleichen Zeit auf der S1 bei Schwechat

Eine intensive „Freizeit“ erlebten die ehrenamtlichen Mitglieder der Schwechater Feuerwehr am 7. Juni. Insgesamt sechs Einsätzen galt es in der Zeit zwischen 6.40 Uhr und 22 Uhr anzuarbeiten. Besonders arbeitsreich wurde es am frühen Abend: Denn zu dieser Zeit gingen gleich vier Notrufe ein, wobei ein Fehlalarm in einem Firmengebäude im Stadtgebiet noch die leichteste Aufgabe war. Übrigens ebenso wenig wie der erste ähnlich gelagerte Einsatz in der Früh in einem Handelsbetrieb.

Weit aufwendiger gestalteten sich die drei Einsätze auf der Wiener Außenring Schnellstraße S1. So kam es fast zeitgleich zu einem Unfall mit zwei Lkw und einem Pkw auf der S1 in Richtung Ostautobahn A4 unmittelbar vor der Ausfahrt Rannersdorf sowie einen Crash bei der S1-Auffahrt „Schwechat-Ost“. Bei Ersterem konnte nur ein Lastwagen den Unfallort selbstständig verlassen, der zwei Lkw und der schwer beschädigte blaue Skoda mussten abgeschleppt werden. Beim Schwerlaster unterstützten die Kameraden aus Rannersdorf und Vösendorf. Der Pkw wurde von der Schwechater Feuerwehr abtransportiert.

Mit Pkw auf Leitplanke aufgefahren

Noch während der Aufräumarbeiten passierte der zweite Unfall bei der S1-Auffahrt. Der Lenker eines blauen Ford dürfte auf die Leitplanke aufgefahren und dann mehrere Meter darüber geschlittert sein. Dann blieb er zwischen den Leitplanken in Schieflage stehen. Die Kameraden aus Schwechat hoben den Pkw wieder auf die Straße und stellten ihn gesichert ab.

Für den dritten und letzten Einsatz des Tages musste die Feuerwehr erneut auf die S1 ausrücken. Auf Höhe der Raststation Rannersdorf war ein Pkw mitten auf der Überholspur wegen eines technischen Defekts liegen geblieben. Per Abschleppfahrzeug wurde das Auto vom Einsatzort abtransportiert. Bei keinem der Vorfälle gab es übrigens Verletzte zu beklagen.

Der kurioseste Einsatz ereignete sich aber bereits in den Morgenstunden auf dem kostenpflichtigen Dauerparkplatz der Firma „Parktiger“ in der Schwechater Pechhüttenstraße. Dort waren, vermutlich die heftigen Regenfälle in der vorangegangenen Nacht, Löcher in der Erde entstanden und ein Fahrzeug fast darin verschwunden - siehe auch: