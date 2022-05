Maria Lanzendorf: Harald Maier zum neuen Kommandanten gewählt

Werbung

Alles neu macht der Mai. Stimmt im Fall der freiwilligen Feuerwehr Maria Lanzendorf nicht ganz, denn die Wahl des neuen Kommandanten hat bereits am Abend des 30. April stattgefunden. Diese wurde nötig, weil Michael Kleiber aus dem Ort weggezogen ist und sein Amt nach rund 11 Jahren abgegeben hat (die NÖN berichtete).

Bei der von Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) durchgeführten Ersatzwahl stellte sich mit Harald Maier ein Kandidat für die Kleiber-Nachfolge zur Verfügung. Mit 44 von 45 Stimmen – eine war ungültig – und unter Applaus der versammelten Mannschaft wurde Maier zum neuen Kommandanten im Grad eines Oberbrandinspektors gewählt.

„Die Scherben der Corona-Zeit zusammenkehren“, gibt der Kommandant als eines seiner ersten Ziele in der neuen Funktion bekannt. „Ich will einiges dafür tun, dass wir den Weg ins normale Feuerwehr-Leben wieder finden und zusammen beschreiten können. Corona hat sowohl in der Aus- und Weiterbildung, aber auch durch den Wegfall von Geselligkeit Spuren hinterlassen“, sagt Maier, der seit 1998 als Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes dem Kommando der Maria Lanzendorfer Feuerwehr angehört.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die nächsten Jahre wird Verbesserung der Infrastruktur sein. Da das Feuerwehrhaus in einem Wohnhaus untergebracht ist, entsprechen die Räumlichkeiten – darunter auch die sanitären Anlagen – nicht den Bedürfnissen und Standards einer Feuerwehr. In dieser Angelegenheit ist das Kommando auf die weiterhin gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat angewiesen. Im Anschluss an die Wahl Maiers versprach Bürgermeister Wolf "stets ein offenes Ohr" für die Anliegen der Feuerwehr zu haben.

Zum Abschied wurde dem scheidenden Kommandanten ein besonderer Helm mit passender Ablage überreicht. Michael Kleiber wird in der Feuerwehr Maria Lanzendorf bleiben und er ist am Freitagabend mit dem Titel Ehrenkommandant ausgezeichnet worden. „Ich bin mir sicher, dass mein Nachfolger den Grundsatz, dass eine Feuerwehr immer so gut ist wie die Mannschaft und nicht wie das Kommando, weiterleben wird“, sagte Kleiber.

