Himberg: Zwei Verletzte nach CO-Unfall .

Ein Kohlenmonoxid-Unfall in einem Wohnhaus in Himberg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat am späten Dienstagabend zwei Verletzte gefordert. Die Opfer wurden nach Feuerwehrangaben in Krankenhäuser transportiert. 25 Wohnungen mussten geöffnet werden.