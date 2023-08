Lanzendorf feierte für den guten Zweck

Halb Lanzendorf war auf den Beinen und aus den umliegenden Gemeinden zog es auch viele Besucherinnen und Besucher in den 2000-Seelen-Ort an der Schwechat. Der Grund dafür: am Freitag und Samstag ging beim Feuerwehrhaus das traditionelle Feuerwehrfest bei Speis und Trank, Musik, mit Quizverlosung, Barbetrieb und einer Hüpfburg für die kleinen Gäste über die Bühne.

Der Zuspruch war groß, weil das Fest in der Bevölkerung bestens verankert ist und schon lange einen Fixpunkt im gesellschaftlichen Leben Lanzendorfs darstellt. Damit der reibungslose Ablauf garantiert werden konnte holte sich Feuerwehrkommandant Dominik Gleissner Verstärkung für die Crew der Helferinnen und Helfer. Die Feuerwehr Maria Lanzendorf, die ihrerseits beim eigenen Fest Mitte Juli auf die tatkräftige Unterstützung aus dem Nachbarort hatte zählen dürfen, war stark vertreten.

Zum kurzen „Gipfeltreffen“ kam es am Freitagabend vor der Vinothek, als sich die vier Feuerwehrkommandanten Dominik Gleissner (Lanzendorf), Andreas Perner (Leopoldsdorf), Harald Maier (Maria Lanzendorf) und Michael Steininger (Zwölfaxing) zum Fototermin getroffen und den Beweis erbracht haben, dass der Zusammenhalt unter den nachbarschaftlichen Feuerwehren gelebt wird.

Der zahlenmäßig große Besuch und die Tatsache, dass sich – angeführt von Bürgermeisterin Silvia Krispel und Vizebürgermeister Heinz Blocher (beide SPÖ) – eine stattliche Zahl von Gemeinderätinnen und -räten am Fest gezeigt haben, unterstreichen die Wertschätzung, die der örtlichen Feuerwehr als wichtige und geschätzte Organisation im Ort entgegengebracht wird.

Die Ausgabe 2023 des Feuerwehrfestes war die letzte auf dem „alten“ Vorplatz beim Feuerwehrhaus. In Kürze sollen die Arbeiten für den Umbau/die Erweiterung stattfinden. Dafür sind vom Gemeinderat im Juni 190.000 Euro gesprochen worden und die Feuerwehr leistet ihrerseits einen Beitrag von 110.000 Euro (die NÖN berichtete). Der Gewinn aus dem Feuerwehrfest 2023 wird also mithelfen, dass die für Anschaffungen wichtige finanzielle Reserve der Feuerwehr nach dieser Ausgabe wieder etwas anwachsen kann.