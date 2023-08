Feuerwehrfest 2023 Leopoldsdorf feierte sich und seine Feuerwehr

Kommandant Andreas Perner (links) und sein Stellvertreter Matthias Hahn drehen eine Runde mit dem Autoscooter. Foto: Peter Gerber Plech

D as wohl letzte Hochsommer-Wochenende 2023 bildete den Rahmen, das Feuerwehrfest den Inhalt. Leopoldsdorf bei Wien war am 25./26. August in Feierlaune.

Das Feuerwehrfest ist fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Am Wochenende (25./26. August) wurde die Festwiese ihrem Namen wieder gerecht, feierten doch hunderte Besucherinnen und Besucher ihre Feuerwehr. Und dies ganz zur Freude der vom Trio Andreas Perner (Kommandant), Matthias Hahn (Kommandant-Stellvertreter) und Nina Perner (Leiterin Verwaltungsdienste) geführten Blaulicht-Organisation. Immer beliebt – nicht nur bei den Kleinen und Kleinsten – sind die bunten Fahrgeschäfte, welche die Festwiese vorübergehend in einen „Mini-Prater" verwandeln. Der kleine Jakob brauchte nicht viel Überredungskunst aufzuwenden, bis Mutter Astrid ihm die Fahrt mit dem Ringelspiel ermöglichte. Die etwas größeren Kinder und die (meist) jungen Erwachsenen wagten sich dann schon auf den Autoscooter oder – den Mutigen gehört die Welt – in die „Big Wave" (große Welle). Natürlich sind zentrale Punkte des Feuerwehrfestes auch in Leopoldsdorf das Essen und das Trinken. Mit dem langsam tiefer werdenden Sonnenstand füllten sich auch die Festbänke. Familie Winkler mit Petra, Rudolf, Lina und Helga genossen den frühen Freitagabend und die Klänge der Partyband „Echt stark" ebenso wie Ernst und Gabriela Svamberg, Peter Tusch und das Paar Conny und Hannes Roth. Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) mit Gattin Jutta gehören genauso zu dem Stammgästen am Feuerwehrfest wie Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht (SPÖ), Bürgerlisten-Obmann Helmut Syrch und viele weitere Mitglieder des örtlichen Gemeinderates. Und viele Gäste des Festes Ausgabe 2023 dürften sich bereits jenes Wochenende im Kalender 2024 dick angestrichen haben, wenn die Feuerwehr die Wiese hinter dem Feuerwehrhaus wieder zur Festwiese werden lässt.