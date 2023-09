Drei Tage feierten die Gäste mit der Feuerwehr in Schwadorf

Vollbild

Die MostLandStürmer sorgten am Freitag für Partylaune. Der Bieranstich will gelernt sein. Feuerwehrkommandant Wolfgang Niederauer, Wehrführer ausser Dienst aus Deutschland Alberto Müller und Bürgermeister Jürgen Maschl. Das Bier rinnt. Feuerwehrkommandant Wolfgang Niederauer, Wehrführer ausser Dienst aus Deutschland Alberto Müller und Bürgermeister Jürgen Maschl. Denis und Sabine zu Gast am Freitag. Elias, Rafin, Madin, Sarah, Rebecca, Laura und Noel hatten Spaß. Fanclub der MostLandStürmer Sabine, Manuela, Sandra, Monika und Mario. In der Bar zu Besuch Manuel und Janick. Mehlspeisen verkauften Tanja te Best und Michaela Stiefter. Monika, Bartek und Kamila aus Schwadorf. Nach dem Fassanstich, Dani von Firma Stiegl, Alberto Müller, Bürgermeister Jürgen Maschl, Feuerwehrkommandant Wolfgang Niederauer, Leiter der Verwaltung Martin Freywald und Kommandant Stellvertreter Harald Wolf. Ein Plauscherl mit Freunden Nina Richter, Viktoria Zansen und Michael Föls. Gäster aus Himberg und Schwadorf Sabine Ullmann, Monika Sommersguter und Nicole Fleck. Einige versuchten Ihr Glück am Schießstand. Unter den Besuchern: Oliver Hausner und Marianne Pelzmann. Wolfgang Janosi, Michael te Best, Rudolf Schöfer und Anto Hautzinger bei der Ausschank in der Weinbar. In der Bar Hannah, Julian, Sammy, Marcel und Julia. Josef Baumgartner, Gemeinderat Gani Rexhaj, Willi Friedrich und Bürgermeister Jürgen Maschl. Sabine, Jürgen und Sonja.

