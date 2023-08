Feststimmung im Ebergassinger Feuerwehrhaus

Der Duft von den Grillspezialitäten lockte zahlreiche Besucher bereits am Eröffnungstag zum Feuerwehrfest nach Ebergassing. Am Freitagabend sorgte DJ Tom für die musikalische Unterhaltung, am Samstag die Schwechater Gruppe „Woifal mit Band“ um Wolfgang Gerstberger. Am Sonntag steht dann noch der traditionelle Frühschoppen mit der „Leithaberger Blechmusi“ am Programm. Den großen Abschluss bildet dann die Schlussverlosung.

Für die jungen Gäste standen eine Luftburgrutsche und jede Menge Süßigkeiten zur Verfügung. Die Zelte boten Schutz vor dem Regen. „Wir haben heuer viele Zelte aufgestellt, damit unsere Besucher gemütlich feiern, trinken, essen und bei unserer Weinbar oder Gin Tonic Bar ihre Getränke im trockenen genießen können“, erzählt Feuerwehrkommandant Michael Zotter.

Ein herzliches Dankeschön richtet er zudem an die Hauptsponsoren, „die uns wieder einmal so großzügig unterstützt haben, um ein so gelungenes Fest organisieren zu können“, ergänzt er. Weiters erwähnte er, dass der Reinerlös der Feuerwehr Ebergassing zu Gute kommt, um neue Ausrüstungsgegenstände anschaffen zu können.