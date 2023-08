Volksfeststimmung im Himberger Feuerwehrhaus

Vollbild

Markus, Elena, Nina, Lena und Kathi am Himberger Feuerwehrfest. Abschnittsfeuerwehrkommandant Harald Kellner, Wiebke Berger-Steller, Antje Kopischke, Himbergs Vize-Kommandant Michael Berger und Bruck Richard Herbsthofer vom Bezirksfeuerwehrkommando. Katharina, Hilde, Margit und Jessica hatten ihren Spaß. Waren in Partylaune: Bianca, Pamela, Susi, Tanja und Leon. Die Band "Echt Stark" sorgten für super Stimmung. Steffi, Jasmine und Malu schauten auch vorbei. Brigitte, Robert, Alex, Susi und Michi ließen sich das Feuerwehrfest nicht entgehen. Hatten ordentlich zu tun: Christian, Reini, Susi und Adi an der Getränkeausgabe. Die Himberger Damenrunde Elisabeth, Eva, Doris, Renate und Bettina. Erwin, Melina, Marianne, Jaqueline und Christoph Steiner. Unter den Gästen: Gemeinderätin Ingrid Wendl, Gemeinderätin Petra Auer, Christian Petrasek, Gemeinderat Josef Auer und Bürgermeister Ernst Wendl. Gute Laune hatten auch Günter, Michael, Rene, Sarah und Karin. Gute Stimmung bei Herbert Czech, Roswitha Cech, Ingrid Heider, Uschi Czech, Gemeinderat Herbert Stuxer mit Tochter Ivonne. Dani und Dominik kamen in Tracht. Johanna Zitek und Ilse Schiechl waren auch dabei. Kenzie McGill, Franziska Hempel und Erik Simon Jan hatten gute Laune. Lena und Kathi aus Himberg. Losverkäufer Stefan Aschenbrenner mit Niklas Hauck. Renate Mitzl, mit langjährigen Jugendfreunden Herbert und Andrea sowie Gemeinderat Manfred Mitzl. Immer wieder dabei: Renate und Konrad Bruckmoser, Ernst Csida, Elisabeth und Gerhard Steiner. Wolfgang und Karina Ernst lauschten der Musik. Vor dem Feuerwehrgelände stand der beliebte "fliegende Teppich" oder auch "Scheibenwischer" benannt. Einige versuchten ihr Glück am Schießstand.

