Favoriten aus Pellendorf sprinten bei Bezirksbewerb zum Sieg

Insgesamt 25 Bewerbsteams aus dem Bezirk Bruck sowie eine Gastgruppe aus dem mittelburgenländischen Kroatisch Gerersdorf kuppelten am Samstag in Margarethen um die Wette. Galt es doch beim Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb am örtlichen Sportplatz in möglichster kurzer Zeit und natürlich möglichst fehlerfrei eine Löschleitung herzustellen. Vom zwischendurch aufkommenden Regen wenig beeindruckt, gaben die Teams ihr Bestes. Als Favorit ging einmal mehr die Gruppe aus Pellendorf in den sportlichen Wettbewerb, das Team ist seit Jahren dominant und holte etwa 2015 auch den Landessieg.

Und die neunköpfige Truppe um Johannes Prendl wurde dieser Rolle vollauf gerecht. So siegten sie in beiden Bewerbskategorien „Bronze“ und „Silber“. Bei „Bronze“ hat jedes Teammitglied seine fixe Position, im Gegensatz dazu werden die Rollen in der höheren Schwierigkeitsstufe „Silber“ unmittelbar vor dem Lauf zugelost. Die Pellendorfer überzeugten nicht nur mit jeweils der besten Zeit - 31,64 Sekunden für „Bronze“ und 36 Sekunden in „Silber“ -, sondern blieben in beiden Läufen auch fehlerfrei. Damit holten sie auch den Titel in der Bezirks-Gesamtwertung.

Mit aufs Stockerl schafften es in der Kategorie „Bronze“ Mannersdorf und Götzendorf jeweils mit ihren Einser-Bewerbsgruppen. Beide blieben zeitlich deutlich unter 40 Sekunden und ohne Fehler. Im „Silber“-Bewerb ersprintete Götzendorf Platz zwei, unmittelbar vor dem Team „Schwadorf 3“. Mannersdorf verpasste mit zehn Fehlerpunkten knapp das Podest. Allerdings konnte Mannersdorf am Ende des Tages doch noch zum großen Jubelschrei ansetzen.

Denn am Ende des Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb traten die vier schnellsten Gruppen der „Bronze“-Wertung im Parallelbewerb gegeneinander an. Während Pellendorf im Halbfinale Haslau/Donau ausschalten konnte, setzte sich Mannersdorf gegen Götzendorf durch. Im Finale war zwar Pellendorf einmal mehr die schnellere Gruppe, doch zehn Fehlerpunkte kosteten ihr gegen eine fehlerfreie Mannschaft aus Mannersdorf den Parallel-Tagessieg.

Das Ergebnis im Überblick:

Kategorie „Bronze“



1. Platz: Pellendorf

2. Platz: Mannersdorf 1

3. Platz: Götzendorf 1

4. Platz: Haslau/Donau

5. Platz: Margarethen

6. Platz: Schwadorf 3

7. Platz: Götzendorf 2

8. Platz: Mannswörth 1

9. Platz: Wolfsthal

10. Platz: Wienerherberg

11. Platz: Stixneusiedl

12. Platz: Au

13. Platz: Rauchenwarth 2

14. Platz: Enzersdorf

15. Platz: Mannersdorf 2

16. Platz: Gramatneusiedl

17. Platz: Deutsch Haslau

18. Platz: Hainburg

19. Platz: Hof

20. Platz: Velm

21. Platz: Mannerswörth 2

22. Platz: Klein-Neusiedl

Kategorie „Bronze“ mit Alterspunkten (hier dürften Bewerbsgruppen nur dann antreten, wenn das Gesamtalter der Gruppe mindestens 270 Jahre beträgt)



1. Platz: Schwadorf 3

2. Platz: Margarethen Routiniers

3. Platz: Schwadorf 2

Kategorie „Silber“



1. Platz: Pellendorf

2. Platz: Götzendorf 1

3. Platz: Schwadorf 3

4. Platz: Mannersdorf 1

5. Platz: Götzendorf 2

6. Platz: Haslau/Donau

7. Platz: Mannswörth 1

8. Platz: Wolfsthal

9. Platz: Rauchenwarth 2

10. Platz: Mannswörth 2

11. Platz: Margarethen

12. Platz: Hainburg

13. Platz: Stixnusiedl