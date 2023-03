Schwechat rettet Sozialverein SOPS

SOPS ist für die Braustadt unverzichtbar. Darüber ist man sich im Gemeinderat einig. Untermauert wurde diese Unterstützung einerseits durch den einstimmigen Beschluss eines transparenter aufgeschlüsselten Fördervertrages mit dem Sozialverein SOPS und andererseits durch eine massive Erhöhung der potenziellen Subventionsmittel auf bis zu 145.000 Euro für das Jahr 2023.

Im Vorjahr steuerte die Stadt etwa 113.000 Euro bei, inklusive eines Sonderzuschusses von rund 38.000 Euro. Wie hoch die Summe am Ende sein wird, hängt vom tatsächlichen Bedarf der Betreuungs- und Beratungsstelle in Form eines Förderansuchens ab. Dass die Gemeinde zumindest kurzfristig noch tiefer in die Tasche greifen muss, hat jedoch mit einer Entscheidung auf Landesebene zu tun.

SOPS-Umzug bringt Stein ins Rollen

So hatte der SOPS-Umzug im Vorjahr von der Wiener Straße in die Sendnergasse eine landesinterne Prüfung der Fördermittel zur Folge. Diese ergab, dass Teile des Angebots, wie die Hortbetreuung von Kindern aus sozial schwachen Familien, nicht über den Budgettopf der Kinder- und Jugendhilfe förderbar sind. Dadurch erhält der Sozialverein nur noch eine Subvention für die Sozialarbeit an Schwechats Schulen.

Statt 80.000 Euro fließen daher nur noch 40.000 Euro vom Land an SOPS. Zusätzlich erhält der Verein 20.000 Euro von der Stadt für die Schulsozialarbeit – „ein Drittel muss für die Genehmigung der Landesförderung die jeweilige Gemeinde abdecken“, weiß Obfrau Angelika Frauenberger. Doch mit der Reduktion der Landesmittel gerät das Finanzierungsgleichgewicht in Schieflage.

Suche nach weiteren Fördertöpfen läuft

Bisher trugen Stadt und Land je ein Drittel des Gesamtbedarfs, letztere steuert ab sofort jedoch nur noch etwa ein Viertel bei. SOPS ist zwar auf der Suche nach anderen Fördertöpfen, bisher jedoch erfolglos, wie Frauenberger zugeben muss. „Ohne die zusätzliche Unterstützung durch die Stadtgemeinde hätten wir Angebote streichen müssen“, betont die Vereinschefin, die auch für die SPÖ im Gemeinderat sitzt.

Die rote Stadtregierung um Bürgermeisterin Karin Baier und Jugendstadtrat Marco Luksch will bei der Fördertopf-Suche jedenfalls unterstützen. „SOPS ist eine wichtige soziale Einrichtung“, betont Luksch. Baier kann sich auch eine Adaptierung des Angebots vorstellen, um an zusätzliche finanzielle Mittel zu kommen.

