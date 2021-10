Werksführung: Die „Fini“ aus Schwechat

Vollbild

Geschäftsfüher Peter Stallberger und Veronika Koch, Bäuerin und Funktionärin beim Verein „die Bäuerinnen Gebiet Schwechat“ Fini´s Feinstes Mehl aus Schwechat- Produktionsschritte Führungsgruppe mit Schutzkleidung im Labor von GoodMills Tanja Zauner Lebensmittel- und Biologietechnologin testet die Qualität des Korns und der Mehle im Labor Tanja Zauner testet die Dehnfähigkeit des Teiges Maschine dehnt den Teig bis er zerreißt Mehlproben im Labor GoodMills Erstes Zerkleinern und Brechen des Korns. Geriffelte oder glatte Walzenpaare brechen das Korn auf und schneiden es. GoodMills Geschäftsführer Peter Stallberger bei den Walzenstühlen im Werk Schwechat. Peter Stallberger zeigt die erste Stufe der Kornschrotung Benjamin Braun ist Lehrling in der Schwechater Mühle, er kontrolliert hier die Mehlschrotung der Walzen. Am Monitor überprüfen die Müller den Feinheitsgrad und viele andere Werte des Mehls. Durch diese Rohre wird das feine Mehl nach unten in den Sieberaum gesaugt. Die Rohre trennen die Komponenten (Schalen, Schrot, Mehl) Siebung im Plansichter, diese roten Kästen rotieren und schütteln sich. Durch die Siebstapel in den Kästen verfeinert sich das Mehl. Geschäftsführer Peter Stallberger zeigt so ein Sieb. Das Mehl wird in einen Silo geblasen und dann paketiert. Die 1kg-Pakete werden noch durch einen Metalldetektor geschleust. Damit jedes Paket einwandfrei in den Handel kommt. Ein schneckenförmiges Förderband bringt die Mehlpakete in den Lagerraum-Dort werden ganze Chargen foliert. Förderband für 30kg-Säcke Fini´s Feinstes. Roboter stapeln die einzelnen Lagen dann auf Paletten auf und leiten sie in die Lagerhalle weiter. Lagerhalle der Schwechater Mühle. Fertige Paletten zur Abholung bei der Ausgabe für den Handel, LKW - Ausfahrt. Das Motto von GoodMills Austria Die Schwechater Mühle in der Schmidgasse.

