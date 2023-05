Punschkrapferl zum 100er der NÖ Versicherung in Schwechat

Gschmackige Schmankerl vom Heurigen Trischitz, ein Gugelhupf und die süßen Würfel mit rosa Zuckerguss. All das tischte die Niederösterreichische Versicherung ihren - geladenen - Gästen freitagmittags im Büro am Schwechater Hauptplatz auf. Anlass dafür war die kleine, aber feine Feier zum 100-jährigen Jubiläum der NV. Die Punschkrapferl hatten es Vorstandsdirektor Bernhard Lackner besonders angetan, weshalb er seine Rede samt geschichtlichem Abriss eher kurz hielt.

Die NV wurde 1923 aus Bauernhand gegründet, wie Lackner erzählte. „Feuer waren damals ein großes Thema. Daraus entstand die Idee zur Gründung einer Feuerkasse. Heute sind wir Marktführer in Niederösterreich“, umriss der Versicherungschef kurz und bündig. Zudem zeigte er sich stolz, dass sich die NV noch heute zu 100 Prozent im Besitz der Landwirtschaft befindet. „Das ist schon etwas großes“, unterstrich Lackner.

Seit 2005 am heutigen Standort

Vertreten ist die NÖ Versicherung in Niederösterreich mit 43 Standorten, einer davon ist Schwechat. Anlässlich des Jubiläums findet an jedem Standort eine Feier mit Kunden, Partnern und Entscheidungsträgern statt. In der Braustadt betreibt die NV seit Anfang der 1960er-Jahren einen Niederlassung. Bis 2005 war man in der ehemaligen Bauernkammer in der Bruck-Hainburgerstraße untergebracht, seither residiert das Büro am Hauptplatz.

Während Gebietsleiter Anton Frühwirth die Begrüßung der Gäste vornahm, durfte Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) als einer der Gratulantinnen und Gratulanten ihr Glückwünsche zum 100er überbringen. „Für 100 Jahre schauts ihr gut aus“, meinte sie mit einem Augenzwinkern in Richtung Lackner und Frühwirth. Die Lacher hatte sie jedenfalls auf ihrer Seite.

