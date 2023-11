Himberg: „SC24 Styll“ spendet EDV-Ausrüstung an Rot-Kreuz-Tafel

Seit Juni 2023 gibt es die Tafel Österreich, eine Initiative des Roten Kreuzes und des Hitradios Ö3, nun auch in Himberg. Armutsgefährdete Menschen können hier, nach einer Registrierung beim Roten Kreuz, ein Mal pro Woche gratis Lebensmittel beziehen. Die Marktgemeinde Himber stellt hierfür kostenlos das Rotkreuzhaus in der Wienerstraße zur Verfügung. Über 40 Personen und Familien nehmen dieses Angebot wöchentlich in Anspruch.

Die Daten der Klientinnen und Klienten wurden bisher über Excel-Listen festgehalten. Ab dem 1. Jänner 2024 sollen die Berechtigungskarten allerdings niederösterreichweit vernetzt werden. Dadurch sollen etwaige Dokumentationsfehler verhindert werden, sodass Personen nicht öfter als ein Mal pro Woche Lebensmittel ausgehändigt bekommen. Und ebendiese neue Verwaltung ist nur durch eine entsprechende EDV-Ausrüstung möglich, welche nun die Firma SC24 Styll GmbH mit Sitz in Wien gespendet hat.

„Ich wohne in Himberg und habe gehört, dass das Rote Kreuz bei der Tafel ein Notebook und einen Drucker und Scanner benötigen würde, um sich die Arbeitsabläufe zu erleichtern. Darauf hin habe ich mit unserem Herrn Bürgermeister Kontakt aufgenommen um kurzerhand mit der Unterstützung von Herrn Yildiz, unserem Geschäftsführer, die Geräte zur Verfügung zu stellen“, sagt Michaela Cander aus der Geschäftsführung der IT-Firma SC24 Styll. Man spende immer wieder an gemeinnützige Organisationen, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen sowie Lehrwerkstätten. Dem Unternehmen liege schließlich nicht nur Technologie, sondern auch soziales Engagement am Herzen.

„Ehrlicherweise hängen wir unsere Spenden nie an die große Glocke, da wir - wenn wir können - wirklich sehr gerne, uneigennützig und von Herzen unterstützen. Solidarität ist in diesen Zeiten wichtiger denn je“, sagt Cander. Die Geräte wurden von Firmenchef Cihan Yildiz persönlich installiert und in Betrieb genommen. Sowohl die Vertreterinnen und Vertreter des Roten Kreuzes, als auch Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ), würden sich „sehr herzlich für die großzügige und wichtige Spende“ bedanken.