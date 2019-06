Im Rahmen der Spielplatzbefragung, die von der Stadtgemeinde im Frühjahr durchgeführt worden ist (die NÖN berichtete), wurden laut Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM) 618 Fragebögen ausgeschickt. Insgesamt 479 davon seien ausgefüllt zurückgekommen. Diese sind Ram zufolge mittlerweile auch schon ausgewertet worden, einzig ein paar Details wolle man sich noch ansehen.

Erste Wünsche sollen bereits in diesem Jahr umgesetzt werden, aber auch im nächsten Jahr sollen Maßnahmen folgen. „Wir werden uns bemühen, jene Wünsche, für die die meisten gestimmt haben, zuerst zu erfüllen,“ erklärt Ram im Gespräch mit der NÖN.

So sei es ein großer Wunsch gewesen, beim Spielplatz in der Rösslgasse eine komplette Umzäunung anzubringen, weil dieser bisher nicht an allen vier Seiten von Zaun umgeben ist.

Spielplatz „Rösslgasse“ soll umzäunt werden

Laut Ram soll diese Maßnahme definitiv umgesetzt werden, voraussichtlich noch in diesem Jahr. Weiters sollen heuer im Herbst auch diverse Bepflanzungen auf den Spielplätzen vorgenommen werden.

Ram zufolge gäbe es jedoch auch viele spezifische Vorschläge für die einzelnen Spielplätze. Anfang Juli habe man diesbezüglich einen Termin mit der Spielplatzexpertin Konstanze Schäfer, bei dem die Spielplätze anhand der Wünsche der Kinder konkret durchgegangen werden sollen.

„Wir schauen, was diesen Sommer schon realistisch ist“, so Ram. Stadtrat Thomas Bäuml (Liste RAM) zufolge seien bereits Angebote für Wippen, Trampoline, Schaukeln, Klettergerüste, Wasserspielgeräte oder ein Karussell eingeholt worden. Was genau davon tatsächlich umgesetzt werde, ist laut Bäuml jedoch noch offen.

Dieses Jahr seien 70.000 Euro für die Umgestaltung der Spielplätze vorgesehen, Ram zufolge sollen 50.000 Euro davon vom Land Niederösterreich übernommen werden.

Das ursprünglich angekündigte Treffen, bei dem eine Begehung der Spielplätze und ein direkter Ideenaustausch mit den Kindern geplant gewesen war, sei vorerst nun doch nicht vorgesehen. Das begründet Ram damit, dass er privat viel auf den Spielplätzen der Stadtgemeinde unterwegs sei und dabei ohnehin einen Einblick bekomme. Außerdem stünden auch Vertreter der Gemeinde, beispielsweise im Zuge des Ferienspiels, in Kontakt mit den Kindern, wodurch sie ebenfalls Rückmeldungen erhalten.