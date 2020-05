NÖN: Wie haben Sie das Kriegsende erlebt?

Adalbert Melichar: Ich war ein Kleinkind zu der Zeit und habe den Einmarsch der Russen mitbekommen. Die Leute sind im Luftschutzbunker geblieben und haben den Einmarsch der Russen erwartet; dort war auch ich mit meiner Mutter. Ich habe auch in Erinnerung, dass plötzlich die Russen bei uns in der Wohnung waren und diese besetzt haben. Sie waren aber zu mir als Kind unheimlich lieb. Ich sehe es noch vor mir: Da sitzen acht bis zehn Russen im Halbkreis und ich habe ihnen etwas vorsingen müssen. Ich war der Liebling dieser Leute.

privat Der Fischamender Buchautor und Bibliothekar Adalbert Melichar.

Also war die Einstellung gegenüber den sowjetischen Soldaten positiv?

Melichar: Es war allgemein bekannt, dass die Russen sehr kinderlieb waren. Eine weitere Erinnerung ist, dass ein russisches Ehepaar – beide Offiziere – monatelang bei uns gewohnt hat. Dadurch, dass sie Lebensmittel beschafft haben für die Familie, haben sie mir persönlich sehr geholfen. Als Kind habe ich da gute Erinnerungen. Die schlimmen Dinge habe ich in meinem jungen Alter damals noch nicht mitgekriegt. Das ist erst gekommen, als ich etwas älter war.

Was ist Ihnen aus der Zeit rund um das Kriegsende besonders in Erinnerung geblieben?

Melichar: Es war nichts da. Es gab keine Kleidung, die Leute hatten Hunger. Aber wir Kinder haben uns als Gruppe gegenseitig weitergeholfen. Wir sind auf die Felder sammeln gegangen. Getreide, Erbsen, Zuckerrüben – das hat man nachhause gebracht und die Mutter oder die Großmutter haben damit etwas gekocht. Das habe ich sehr positiv in Erinnerung, weil wir selbst etwas beitragen konnten zu unserer Existenz. Wir haben gewusst: Wenn du den Tag überstanden und Nahrung heimgebracht hast, dann wirst du auch den nächsten Tag überstehen. Als Kind war das keine böse, keine schlimme Zeit. Wir haben gesehen: Es geht jeden Tag weiter. Und man war glücklich, dass der nächste Tag erreicht wurde.

Wie war die Stimmung damals?

Melichar: Es war jeder Tag mit Hoffnungen erfüllt. Das kam aber weniger von den Müttern, die waren oftmals traumatisiert. Vielmehr waren es die Großmütter, die schon den ersten Weltkrieg erlebt haben, die gesagt haben: An jedem Tag, an dem wir am Abend sagen, dass wir zu essen hatten und uns nichts passiert ist, ist der nächste Tag ein Glücksbringer. Man hat einfach von Tag zu Tag gehofft - das hat ein kollektives Glücksgefühl erzeugt.

Wie empfinden Sie die jetzige Stimmung während der Coronakrise?

Melichar: Ich empfinde es sehr ähnlich zur Nachkriegszeit. Damals waren wir eher gewappnet, aber heute herrscht ein eher diffuses Gefühl. Man weiß nicht, was passieren wird. Die Einschränkungen erinnern mich schon sehr an die Nachkriegszeit. Dass man überlegen muss, welchen Schritt man macht, welche Gefahren lauern. Das ist schon so wie damals. Der Unterschied zwischen damals und heute ist aber, dass wir damals die Hoffnung gehabt haben, dass alles besser wird. Heute hingegen haben wir die Angst, dass alles schlechter wird.