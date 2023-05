Bürgermeister-Liste sammelt 12.000 Euro für Pröll-Hilfsverein

„Wir als Hilfsorganisation veranstalten keine Feiern, da ja sonst nicht 100 Prozent des Budgets den Hilfsbedürftigen in unserem Land zugutekommen würden. Deshalb ein großes Dankeschön an Thomas Ram“, stellte Sissy Pröll in ihrer Rede fest. Auch die Mitwirkenden innerhalb des Vereins würden ihre Tätigkeiten auf ehrenamtlicher Basis ausüben: „So profitiert keiner, der nicht hilfsbedürftig ist“. Bereits während der Veranstaltung konnte die Vereinspräsidentin einen symbolischen Spendenscheck über 12.000 Euro überreicht werden.

„Ich bin froh, dass die Organisation des Festes von allen Seiten so unkompliziert über die Bühne ging. Alles was dazugehört, von Bühne bis Hüpfburg, wurde unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Auch der Familie Jäger ist für ihre Gastfreundschaft zu danken. Gemeinsam sind wir stark und das haben wir hiermit gezeigt“, zeigt sich Bürgermeister Thomas Ram (RAM) über das Engagement der ehrenamtlichen HelferInnen erfreut. Neben den zahlreichen Freiwilligen stellten Moderatorin Cornelia Schäfer und die Musikgruppe „Zacek Trio“ mit Julia Sternik ihre Dienste unentgeltlich zur Verfügung.

Unter den zahlreichen Gästen fanden sich auch Landtagsabgeordneter Otto Auer, Altbürgermeister Leo Schörghuber, Bezirkshauptmann Peter Suchanek und natürlich auch Sissy Prölls Ehemann, der ehemalige Landeshauptmann Erwin Pröll im Gastgarten des Heurigenlokals der Familie Jäger ein. Letzterer wurde übrigens während der Veranstaltung ganz offiziell zum Ehrenbürger der Stadtgemeinde Fischamend ernannt.

Urkunde verliehen Erwin Pröll ist nun offiziell Ehrenbürger der Stadt Fischamend

