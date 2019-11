Facebook-Aufregung um "Hörnerzieher" am Krampuslauf .

Ein derzeit auf Facebook kursierendes Video zeigt einen Zuschauer, der bei einem Lauf in Fischamend (Bezirk Bruck) einen Krampus an den Hörnern zieht. Laut NÖN-Informationen soll letzterer zuvor aber mit der Rute in die Zuschauermenge geschlagen haben.