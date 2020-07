Viele Gemeinden verzichten heuer auf ihr Ferienspiel. Der Grund ist die Coronakrise (die NÖN berichtete). Nicht so Fischamend: Dort will man den Kindern mit einer etwas abgeänderten Version des Ferienspiels einen unterhaltsamen Sommer bieten.

Bei den Planungen sei das Coronavirus stets Thema gewesen. Man musste Aktivitäten finden, bei denen der notwendige Abstand eingehalten werden könne. „Wir haben trotzdem geschaut, welche Vereine etwas anbieten können“, erklärt Familiengemeinderätin Julia Mikulecky (Liste RAM). Außerdem setze man auf Veranstaltungen im Freien und Stationenbetriebe. Für die meisten Aktivitäten werde es eine Maximalteilnehmerzahl geben, weswegen eine Anmeldung erforderlich ist.

Aber auch Ideen für neue Aktivitäten sind dabei entstanden. So gibt es erstmals Ferienbrieffreundschaften, die über die Stadtgemeinde koordiniert werden. Die Kinder sollen dabei einen Brief schreiben und an die Stadtgemeinde schicken oder in den dortigen Postkasten einwerfen. Die Briefe werden dann an ein altersmäßig passendes Kind weitergegeben.

Auch eine Schatzsuche, die die Kinder gemeinsam mit den Eltern absolvieren können, soll es geben. Rund fünf verschiedene Routen sind geplant, die Hinweise dazu gibt es im Zwei-Wochen-Rhythmus auf der Gemeinde. „Wir wollen die Routen in Etappen veröffentlichen, damit es laufend etwas Neues gibt“, so Mikulecky.