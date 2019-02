In der Kleinen Au in Fischamend sind derzeit umfangreiche Forstarbeiten im Gange. Grund dafür ist das Eschentriebsterben, das sich auf einen Pilz zurückführen lässt. „Ganz Niederösterreich ist davon betroffen; das wandert langsam von Westen in Richtung Osten. Das ist leider nichts Neues, sondern schon seit ein paar Jahren ein Problem“, weiß der Stadtrat für Land- und Forstwirtschaft, Josef Jäger (Liste RAM).

In der Kleinen Au gibt es relativ viele Eschen, die nun von diesem Pilz betroffen sind und dadurch absterben. Da es sich bei der Kleinen Au um ein Naherholungsgebiet handelt, stellen diese abgestorbenen Bäume eine Gefahr für Spaziergänger dar.

Aufgrund der derzeitigen Wetterlage ist es möglich, die Arbeiten weitestgehend bodenschonend durchzuführen. Dabei werden sämtliche vom Pilz befallenen Bäume sowie jene, die windbruchgefährdet oder von Bibern angenagt sind, entfernt.

"Das ist mehr Aufwand"

Die Dauer der Arbeiten schätzt Jäger auf circa einen Monat. Grund dafür sei, dass nur vereinzelt Bäume geschlägert werden. „Das ist natürlich mehr Aufwand als ein kompletter Kahlschlag, da man aufpassen muss, dass andere Bäume nicht beschädigt werden“, sagt Jäger.

Das Holz der Stämme sowie das Kronenholz der geschlägerten Bäume werde Jäger zufolge je nach Qualität des Holzes weiterverwertet.

Im Zuge der Arbeiten kommt es zu gelegentlichen Wegsperren, die mit Tafeln gekennzeichnet sind. Jäger appelliert an die Bevölkerung: „Die Leute sollen sich bitte daran halten, damit sie weder sich selbst noch die Arbeiter gefährden.“