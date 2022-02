Freilaufzone für Hunde geplant: Standort wird gesucht

Rund 400 Hunde leben aktuell in der Stadtgemeinde. Einen eigenen Bereich, in dem sie sich frei bewegen können, gibt es bislang nicht. „Wir haben die Idee einer Hundefreilaufzone in den letzten Jahren immer wieder geboren“, erklärt Stadtrat Thomas Bäuml (Liste RAM). Aufgrund der Komplexität dieses Vorhabens wurde es bislang immer wieder aufgeschoben. Zwar sei der Aufwand überschaubar, die Vorstellungen zu Standort und Ausstattung fallen aber unterschiedlich aus.

Nun soll die Hundezone aber umgesetzt werden. Die Hundehalter wurden bereits angeschrieben. Zwischen zehn und 15 Personen wollen aktiv an der Gestaltung mitarbeiten. „Ein paar haben auch konkrete Ideen und Vorschläge eingebracht, wollen aber nicht aktiv mitarbeiten“, lässt Bäuml wissen.

Bei der Planung „tatkräftig mithelfen“, will auch SPÖ-Vorsitzender Zoran Stojanovic. Im Gemeinderat hat er einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der aufgrund der bereits begonnenen Planungen von der Liste RAM abgelehnt wurde. „Er kann sich gern einbringen“, so Bäuml.

Derzeit wird nach einem Standort gesucht, laut Bäuml habe man auch einige im Auge. Hier stellt sich vor allem die Frage der Erreichbarkeit. „Soll die Zone zu Fuß erreichbar sein oder legen wir sie in die Peripherie, sodass man mit dem Kfz hinfahren muss“, sagt Bäuml. Bereits fix ist, dass dafür ein Gemeindegrundstück verwendet wird.

Als nächstes steht das Kickoff-Event für alle, die mitarbeiten wollen an. Wegen Corona war dies bisher noch nicht möglich.

