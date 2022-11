Heizwerk-Leistung soll ausgebaut werden

Die Stadtgemeinde ist im Begriff die Produktion von erneuerbarer Energie weiter auszubauen. „Mit dem Bioheizwerk nimmt Fischamend eine Vorreiterrolle in der Region ein“, erklärt Bürgermeister Thomas Ram (RAM). Dieses versorgt bereits öffentliche Gebäude, Wohnhausanlagen und Privathäuser.

Die Gespräche mit dem Betreiber EVN haben laut Stadtchef zwei Möglichkeiten für den Ausbau der Energieversorgung hervorgebracht. So soll zunächst geprüft werden, ob die Kapazitäten des Heizwerks weitere Anschlüsse zulassen, um auch Privathaushalte oder weitere Gemeindeeinrichtungen, wie das alte Seniorenzentrum zu versorgen. So könnte das bestehende Heizwerk mit weiteren Anschlussmöglichkeiten erweitert werden. Die zweite Option wäre die Errichtung eines zusätzlichen Heizwerks im Westen der Stadt.

Ram drückt seine Dankbarkeit aus: „Fischamend steht dank der Kontaktvermittlung von Landeshauptfrau-Stellverteter Stephan Pernkopf (ÖVP) im regelmäßigen Austausch mit der EVN. Derzeit werden die technischen Details zu den erwähnten Optionen überprüft, um die beste Alternative wählen zu können“.

Es sollen Informationen an die Bevölkerung, in denen Standorte, an welchen man sich bereits jetzt anschließen kann, übermittelt werden, da laut Bürgermeister viele überlegen, aufgrund des derzeitigen Gaspreises umzusteigen.

