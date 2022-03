Initiative will Gedenktafel für jüdischen Arzt

Eine Gedenktafel am Stadtamt soll künftig an Richard Winter erinnern. Er war einer von zwei Ärzten, die im Jahr 1938 in Fischamend Markt eine Praxis hatten. Nach dem Einmarsch Adolf Hitlers in Österreich übernahmen auch in Fischamend die örtlichen Nationalsozialisten die Macht. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung wurde Winter, wie viele andere Juden und Jüdinnen auch, aus Fischamend vertrieben.

In der Stadtgemeinde ist bereits ein Weg nach Winter benannt. Am Doktor-Winter-Weg befindet sich unter anderem die Billa-Filiale. Die Initiative für eine Gedenktafel als weiteres Erinnerungszeichen an den Arzt, wurde nun von der Liste Schuh gesetzt.

„Die Liste Schuh setzte sich für ein Zeichen des Gedenkens an den überaus beliebten Arzt Doktor Richard Winter beim Gemeindeamt ein“, sagt Renate Strauss von der Liste Schuh. Gemeinsam mit der Stadtführung entschied man sich, diese Gedenktafel an der Fassade des Gemeindeamtes anzubringen.

Winters Vertreibung im Jahr 1938 war allerdings kein Abschied für immer. „Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges kehrte Dr. Winter nach Fischamend zurück, wo er seine Tätigkeit 1947 als Arzt wieder aufnahm“, lässt Strauss wissen. Seine Praxis befand sich oberhalb des Gemeindeamtes, in jenen Räumen, in denen heute die Polizei stationiert ist. In dieser ordinierte er bis 1963.

