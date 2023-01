Jugend hat über Platz abgestimmt

Werbung

Die Jugend der Fischa-Stadt soll den öffentlichen Raum aktiv nutzen und mitgestalten dürfen. Der Verein für Regionalentwicklung „Römerland Carnuntum“ will diesen Anspruch fördern, indem er den Bau des Pavillons am Platz der Jugend mit bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten unterstützt.

Konkret handelt es sich um eine Summe von etwa 25.000 Euro inklusive Umsatzsteuer. Den Rest des Betrages (ca. 7.500 Euro) soll laut Antrag von Stadtrat Thomas Bäuml (RAM) die Gemeinde übernehmen. Dieser wurde bei der vergangenen Gemeinderatssitzung von allen Fraktionen unterstützt.

So wurden bereits einige Angebote eingeholt, wie Gemeinderat Jakob Kallinger (RAM) anschließend berichtete. Durch die Abstimmung sollen vor allem junge Menschen ermutigt werden, über den öffentlichen Raum mitzubestimmen und ihre Ideen in den politischen Prozess einfließen zu lassen. Unter etwa hundert TeilnehmerInnen wurden für die Projekte „Pavillon und Tischtennistisch“ am meisten Stimmen gesammelt.

Jugendliche weiter eingebunden

Aber auch hier endet die Einbindung der Jugendlichen nicht. Der Jugendgemeinderat traf sich mit den 12- bis 18- Jährigen für eine weitere Gesprächsrunde, in welcher ergänzende Vorschläge für das Vorhaben gesammelt wurden. „Einige neue Ideen konnten wir durch diese Gesprächsrunde ausarbeiten und werden sie nun in den Planungsprozess einfließen lassen“, erläutert Kallinger in seinem Bericht.

„Eröffnung im Frühjahr geplant“

Hierbei stellte der Nachwuchs von Fischamend erneut sein Bewusstsein für ökologische Nachhaltigkeit unter Beweis. Demnach wurden mehr Mülltonnen sowie Aschenbecher gefordert, um Umweltverschmutzungen vorzubeugen. Weiters soll die überdachte Holzkonstruktion mit Steckdosen ausgestattet werden, um Handys und Musikboxen aufladen zu können.

Zwischenwände für den Windschutz und Sitzgelegenheiten sollen hierbei für zusätzlichen Komfort sorgen. Kostenvoranschläge wurden bereits eingeholt, welche Firma für den Bau im Gespräch steht, wollte Kallinger noch nicht verraten. Jedoch stellt er eine Fertigstellung im Frühjahr in Aussicht. „Wir planen weitere Maßnahmen, um den Platz zu verbessern“.

