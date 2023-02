Krampusse helfen der Tafel mit Spende

1.500 Euro konnten der Fischamender Krampusverein um Michael Sukal in der vergangenen Saison einnehmen. Diese wurden nun in Form von Lebensmittelgutscheinen an die Team Österreich Tafel (TÖT) übergeben, welche eins zu eins an deren Klienten weitergegeben wurden.

„Wir wollten den Menschen gerade in der kalten Jahreszeit eine Freude bereiten. Fleisch und Fisch sind seltene Waren bei der Tafel und auch das soll weniger gut situierten Menschen nicht verwehrt bleiben“, erklärt der Obmann des Traditionsvereins, Michael Sukal.

Dem kann sich TÖT-Teamleiterin Elisabeth Hafner nur anschließen: „Unsere KlientInnen waren sehr dankbar. Wir haben bereits etwa 100 Personen Gutscheine im Wert von 10 Euro überreicht.“

