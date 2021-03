Eine Welle der Hilfsbereitschaft erfasste in den vergangenen Wochen die Fischastadt. Enorme Mengen an Kleidung, Schuhen, Spielzeug und Lebensmittel kamen bei der Spendenaktion für die Erdbebenopfer der schwer betroffenen Region Banovina in Kroatien zusammen.

Der Pfarrsaal war binnen weniger Tagen voll mit Kartons, Schachteln und Säcken. Initiator Ivica Stankovic und sein Team brachten bereits die erste Tranche mit vier Kombis ins Erdbebengebiet. Dennoch müssen der Pfarrer und seine Helfer ob der Spendenmenge noch einmal fahren.

„Unglaublich, wie viele Menschen nach unserem Aufruf mitgemacht haben“, bedanken sich Stankovic und Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM). Haltbare Lebensmittel können nach wie vor bei der Pfarre abgegeben werden. „Danke auch für die Geldspenden, mit denen wir Medikamente kaufen können“, so der Pfarrer. Das Spendenkonto: AT80 3282 3000 0193 8117. Verwendungszweck:„Spende für die Opfer des Erdbebens in Kroatien“.