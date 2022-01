Kurzparkzone in Wien und Schwechat: SPÖ befürchtet Parkprobleme

Das Parkpickerl gilt ab März in ganz Wien, Schwechat führt zeitgleich eine flächendeckende Kurzparkzone ein. „Fischamend wird davon betroffen sein“, befürchtet daher SPÖ-Vorsitzender Zoran Stojanovic und sieht Handlungsbedarf. Er kann sich ein Modell vorstellen, in dem Bewohner Fischamends gratis parken können, Ortfremde allerdings für das Parken im Stadtgebiet zahlen müssen.

Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM) kann dem Vorschlag der SPÖ nichts abgewinnen. „Das geht rechtlich nicht, sonst hätte es ja Schwechat auch gemacht“, sagt Ram. Die Entwicklung der Parksituation ab März soll beobachtet werden, um im Bedarfsfall Maßnahmen auszuarbeiten.

Das aktuell größere Problem sind allerdings die sogenannten „Flughafenparker“. Dabei handelt es sich um Personen, die in der Stadtgemeinde parken und dann auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen, um sich die hohen Parkgebühren am Flughafen zu ersparen. Um dem entgegenzuwirken, will sich die Gemeinde Maßnahmen überlegen.