Bis spät in die Nacht hinein haben die fünf Museen in der Stadtgemeinde kommenden Samstag geöffnet. Wie viele andere Museen und Galerien im ganzen Land nehmen sie an der Langen Nacht der Museen teil. Das Feuerwehrmuseum stellt dafür einen Pendelverkehr in einem Opel Blitz 1961, ein historisches Löschfahrzeug, zu den Museen bereit.

Im Feuerwehrmuseum selbst können die Sonderausstellungen zu Bürgermeister Eduard Walter und dem verunglückten Flugschüler Hans-Rüdiger Treher besichtigt werden. Die Ausstellung zum Forsthaus sowie einige neue Ausstellungsstücke gibt es im Heimatmuseum zu sehen.

Das Museum für Luftfahrt und Zeitgeschichte wartet mit der neuen Luftfahrt-Bibliothek auf. Die Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend hat für diesen Anlass eine Ausstellung über die Flugversuche von Wilhelm Kress zusammengestellt. Diese ist im Photomuseum zu sehen. Zudem stellt Manuela de Ghezzi ihre Bilderkollektion „Fabelwesen“ aus. Künstlerisch geht es auch in der Museumsgalerie zu. In einer Ausstellung gibt es die Kunstwerke des Haslauer Künstlers Alfred Tuma zu sehen. Die Vernissage findet bereits diesen Freitag um 18.30 Uhr statt.

Beim Besuch der Museen muss eine FFP2-Maske getragen werden.