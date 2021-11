Martinsfest findet ohne Eltern statt

Laternenumzüge und Martinsfeste haben zum Todestag des Heiligen Martins am 11. November vielerorts Tradition. Aufgrund der Pandemie können diese nun aber schon das zweite Jahr in Folge nicht in gewohnter Form stattfinden. Eltern reagieren darauf unterschiedlich, die einen bringen mehr Verständnis auf, die anderen weniger, wie unter anderem Diskussionen auf der Social Media-Plattform Facebook zeigen.

In der Stadtgemeinde wird das Martinsfest zwar gefeiert, allerdings im kleinen Kreis der jeweiligen Kindergartengruppe und somit ohne Eltern und Verwandte. Damit folgt man einer Empfehlung der Gesundheitsbehörde. Für den Vater eines Fischamender Kindergartenkindes ist dies nicht nachvollziehbar. Er merkt an, dass unter anderem Veranstaltungen stattfinden, Bars und Restaurants besucht werden können oder auch Indoor-Spielplätze offen haben.

„Aber ein Kindergartenfest, wo wenige Kinder und deren Eltern zusammentreffen, wird abgesagt?“, beklagt er. Zudem hält er fest, dass sein Kind seit eineinhalb Jahren den Kindergarten besuche und er dessen Gruppe bisher noch nicht von innen gesehen habe.

Bezirkshauptmann Peter Suchanek verweist auf die aktuell hohen Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus. Da es für Kindergartenkinder noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt, habe die Gesundheitsbehörde empfohlen, von großen Martinsfesten mit Verköstigung abzusehen. Suchanek verweist zudem auf die Vorgaben der 3. Covid-Maßnahmenverordnung, die im Fall eines größeren Martinsfestes eingehalten werden müssen. So müsste unter anderem ein Covid-Konzept erstellt werden oder die Veranstaltung bei der Gesundheitsbehörde angemeldet werden, wenn mehr als 100 Besucher erwartet werden.