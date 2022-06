Massive Kritik an Plänen für Rottner-Deponie

Werbung

Knapp einen Kilometer geht es an landwirtschaftlichen Flächen vorbei, bevor linker Hand ein Schild auftaucht. Darauf ist zu lesen: Altlastensanierung und Abraumdeponie Langes Feld GmbH – „Betriebsstätte Rottner“. Das Areal in direkter Nachbarschaft zum Flughafen wird seit mehreren Jahrzehnten als Deponie genutzt. Mittlerweile steht der Baukonzern „Porr“, dessen Tochter die „Langes Feld GmbH“ ist – in Kooperation mit der Fischamender „Rudolf Rottner GmbH“.

Dass kaum eine Deponie auf große Zustimmung trifft, zeigt sich auch in diesem Fall. Denn: Die Rottner-Deponie soll erweitert werden. Für den Gemeinderat ein „No-Go“. Allerdings geht es nicht um einen flächenmäßigen Ausbau. Laut den Betreiber-Geschäftsführern, Martin Kahrer und Horst Gamsjäger, ergebe sich die Erweiterung „durch die geplante Nutzung mit geänderten Deponietypen sowie der endgültigen Rekultivierung der Altdeponie von Ing. Rudolf Rottner.“

Unter anderem ist geplant, die bereits genehmigte Bodenaushubdeponie Rottner I+II zu teilen und mit Baurestmassen sowie Massenabfall zu befüllen – mit größerem Volumina. Zudem wäre angedacht, über dem Bereich, der früher für Hausmüll genutzt wurde, mit Bodenaushub aufzuschütten. Und: „Ein wesentlicher Projektbestandteil ist die Erneuerung und Modernisierung der bestehenden mechanisch biologischen Aufbereitungsanlage“, erläutert die „Langes Feld“-Chefs auf Anfrage der NÖN.

Stadt fürchtet mehr Verkehr und Gestank

Der Gemeinderat will den Ausbau jedoch möglichst verhindern. So haben sich auf Initiative von Bürgermeister Thomas Ram (RAM) alle Fraktionen gegen die Erweiterung ausgesprochen, um „die Lebensqualität unserer Bevölkerung zu bewahren“. Diese Haltung will die Stadt auch im Zuge des Verfahrens zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) an den Tag legen. Vertreten durch Gemeindeanwalt und RAM-Mandatar Christian Frießnegger soll zudem größtmögliche Transparenz garantiert werden.

Die Befürchtungen sind vielfältig: So sind deutlich mehr Lkw-Fahrten und einer erhöhten Geruchsbelästigung zu erwarten, aber auch Folgen für Ortsbild und Umwelt. „Es ist zu befürchten, dass sich diese untragbare Situation durch die geplante Erweiterung eher verschlechtert statt verbessert“, kritisiert Ram. Zudem sorgen sich die Stadtvertreter um die Luftqualität in Fischamend, eine Verschlechterung dürfe es nicht geben.

Bei der „Altlastensanierung und Abraumdeponie Langes Feld GmbH“ geht man trotz Kritik optimistisch ins Genehmigungsverfahren. Zeitstress hat man keinen, könne doch der Betrieb in bestehender Form noch mehrere Jahre und Jahrzehnte fortgeführt werden. Zudem verweisen die Geschäftsführer Martin Kahrer und Horst Gamsjäger auf „enthaltene Verbesserungen“ wie die Asphaltierung der Zufahrtsstraße oder die Einhausung der mechanisch biologischen Aufbereitungsanlage (MBA) zur Geruchsminimierung.

Betreiber will eine einvernehmliche Lösung

So verweisen die Geschäftsführer darauf, dass es stets „eine konstruktive Gesprächsbasis mit der Gemeinde Fischamend“ gegeben habe. Und auch „in diesem Verfahren ist unser Ziel, in den für die Gemeinde relevanten Punkten einvernehmliche Lösungen bis zur UVP-Verhandlung zu erarbeiten.“

In das neue Projekt am Rottner-Gelände sollen jedenfalls 8,5 Millionen Euro fließen. Laut Kahrer und Gamsjäger wurden schon bisher 2,7 Millionen Euro investiert.

Ganz genau hinschauen

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.