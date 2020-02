In Fischamend ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Mehrparteienhaus wegen eines Brandes evakuiert worden. Ein technischer Defekt in einem Stromverteilerkasten hatte zu einem Feuerwehreinsatz geführt, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Die etwa zehn betroffenen Bewohner wurden in einem nahe gelegenen Cafe von Rettungskräften betreut. Mehrere Feuerwehren rückten aus. Zwei Personen wurden zwecks Kontrolle in die Landeskliniken Wiener Neustadt bzw. Hainburg gebracht, berichtete Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage.