Michael Sukal ist der neue Chef-Krampus

Mit 15 Jahren ist Michael Sukal zum Krampusverein gestoßen. Seither ist der heute 39-Jährige treues Mitglied - und seit kurzem auch der neue Obmann. „Die Mitglieder wissen, dass es eine Herzensangelegenheit für mich ist“, hält Sukal fest. Für ihn ist der Krampusverein auch eine familiäre Angelegenheit. Karl Pohl ist nicht nur sein Vorgänger, sondern auch sein Onkel.

Dass Sukal nun Obmann ist, kam für ihn allerdings „überraschend“. Pohl wollte den Verein in jüngere Hände übergeben. „Nach 20 Jahren war es an der Zeit, an die Jugend abzugeben“, erklärt Pohl seine Beweggründe. Er wird dem Verein als einfaches Mitglied erhalten bleiben.

Feuershows und neue Choreographien

Seinem Nachfolger ist es ein Anliegen, das Brauchtum weiterzuführen. Zwar will man mit der Zeit gehen und auch Feuershows in die Krampusläufe integrieren. Aber: „Die Tradition soll trotzdem auch bewahrt werden“, unterstreicht Sukal. Auch bei den Choreographien will er sich etwas Neues überlegen.

Heimauftritt am 27. November geplant

Das nächste große Ziel des Neo-Obmanns ist allerdings, dass Krampusläufe wieder stattfinden können. Wegen der Pandemie musste im Vorjahr die gesamte Saison abgesagt werden. Für dieses Jahr sind bereits einige Auftritte in der Umgebung geplant. Verläuft alles nach Plan, dann findet am 27. November am Sportplatz der Heimauftritt statt. „Wir wollen das so machen, wie es immer war“, sagt Sukal.

Vier Gastgruppen sind eingeladen

Zum Krampuslauf in der Stadtgemeinde kamen in der Vergangenheit um die 1.000 Besucher und Besucherinnen. Zudem traten Gastgruppen auf, die von einer Jury bewertet wurden. Dieses Jahr sind vier Gastgruppen vorgesehen. „Unser Ziel ist es, so viele Zuschauer wie möglich zu haben“, so Sukal. Dies hängt aber davon ab, dass der Heimauftritt auch von der Behörde genehmigt wird.

Ein Konzept wurde bereits ausgearbeitet und abgegeben, auf eine 2- oder 3-G-Kontrolle sowie das Aufstellen von Desinfektionsspendern sei man eingestellt. „Es findet im Freien statt. Ich hoffe, dass es dadurch genehmigt wird“, unterstreicht Sukal.