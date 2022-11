Monika Kriszt: Abschied nach 42 Jahren

42 Jahre, davon zwölf Jahre als Direktorin, war Monika Kriszt an der Interessens- und Berufsorientierten Mittelschule (IBMS) tätig. Mit Oktober verabschiedete sich die erst im Vorjahr mit dem Titel „Oberschulrätin“ ausgezeichnete Fischamenderin in den Ruhestand. Als Dank für die langjährigen Verdienste an der ehemaligen Hauptschule wurde der Pädagogin von Bürgermeister Thomas Ram und Schulstadtrat Thomas Bäuml (beide RAM) die „Goldene Ehrennadel“ der Stadtgemeinde Fischamend verliehen.

Seit 1980 war Kriszt als Lehrerin an der Mittelschule tätig. Mit 2009 übernahm sie die Leitung der damals angeschlagenen Lehranstalt. Eine Schließung stand im Raum, denn die Schülerzahl befand sich auf einem Tiefpunkt. „Damals war es vor allem wichtig, das Image der Schule in der Bevölkerung wieder aufzubessern und die Schule wieder attraktiv zu machen“, blickt die ehemalige Direktorin zurück.

Schule umfangreich modernisiert

So wurde beispielsweise der Garten umgebaut, der Schwerpunkt auf Berufsorientierung ausgebaut und eine Nachmittagsbetreuung bis 16.30 Uhr neu eingerichtet. Zudem wurde eine Modernisierung des Gebäudes eingeleitet. Ein Projekt, auf das Kriszt stolz zurückblickt: „Es war eine Notwendigkeit, mit der Zeit zu gehen. Informatik und Robotik sind nun Pflichtgegenstände in den Zweigen und jeder Klassenraum verfügt über digitale Tafeln.“ Die Teilnahme am Projekt „Digitale Schule“ ermöglichte es den Schülern der ersten bis dritten Klassen, für 100 Euro Laptops zu erwerben, die sie für den Unterricht, aber auch privat nutzen können.

Die Einführung des Pflichtgegenstandes Berufsorientierung ist für die gebürtige Fischamenderin von hohem Stellenwert: „Es war schon lange Gegenstand in der Schule, weil es wichtig ist, die Schüler für das weitere Leben vorzubereiten. So wurde ihnen gezeigt, wie man Bewerbungsgespräche bewältigt, Lebensläufe schreibt oder über weitere Bildungswege aufgeklärt. Auch das Pflegen eines respektvollen Miteinanders war für mich vorrangig.“

Als Nachfolgerin ist bereits Petra Domnanovich eingesetzt. Sie war zuletzt an der Mittelschule in Gumpoldskirchen (Bez. Mödling) tätig.

