Fischamend Museen starten in neue Saison

Im Feuerwehrmuseum sind am kommenden Samstag zwei Sonderausstellungen zu sehen. Foto: Max Stepan

E rster Museumstag des Jahres am Samstag in Fischamend. Sonderausstellungen in Heimat- und Feuerwehrmuseum.