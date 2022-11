Neue Direktorin der Mittelschule bereits im Amt

Seit Oktober bekleidet die neue Direktorin der Berufsorientierten Mittelschule Petra Domnanovich ihr Amt. Die Pädagogin betreibt in ihrer Freizeit zusätzlich eine Energetikpraxis in Velm, in welcher sie Bachblüten- und Kräutertherapien anbietet.

Die 49-Jährige hat an der Pädagogischen Akademie Ettenreichgasse in Wien studiert und ist seit 1998 als Lehrerin tätig. Bevor sie in Fischamend den Direktionsposten übernahm, war sie für vier Jahre bei der Neuen Mittelschule in Gumpoldskirchen beschäftigt und war bereits von 2009 bis 2010 als Lehrkraft in Fischamend tätig.

Projekte werden weitergeführt

„Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem in allen Bereichen ist mir ein wichtiges Anliegen. Ein besonderes Augenmerk lege ich darauf, dass Kinder lernen, mit ihren Mitmenschen verantwortungsbewusst umzugehen“, erklärt Domnanovich.

So will sie an der Philosophie ihrer Vorgängerin, Monika Kriszt anknüpfen und die Schule vor allem zu einem Wohlfühlort weiter ausbauen. Weiters soll der von Kriszt ins Leben gerufene Schwerpunkt auf „Interessens- und Berufsorientierung“ vertieft und ausgebaut werden. „Unsere SchülerInnen werden verstärkt auf den Übertritt in das Berufsleben und in weiterführende Schulen vorbereitet, sodass sie mit viel Engagement in die Zukunft starten können“, so die neue Direktorin.

Keine weiteren Lockdowns befürchtet

„Da sich der Wissenstand bzgl. Covid erweitert hat, wird eine weitere Schulschließung aus meiner Sicht nicht mehr notwendig sein“, prognostiziert Domnanovich. Dennoch wären wöchentliche Tests wünschenswert: „Um den steigenden Infektionszahlen entgegenwirken zu können, würde ich es als sehr hilfreich empfinden, wenn eine wöchentliche Testung vorgeschrieben werden würde.“

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.