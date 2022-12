Neuer Direktor für Musikschule wird gesucht

Der bisherige Schulleiter Bernhard Strobl musste aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustandes zurücktreten. Nun ist die Bewerbungsfrist verstrichen und der Entscheidungsprozess weiter fortgeschritten.

Fischamend bildet einen Musikverband mit den Ortschaften Gürtelsbrunn, Arbesthal und Haslau-Maria Ellend. Somit obliegt die Entscheidungsfindung nicht nur der Stadtgemeinde alleine.

„Zurzeit werden sieben Bewerbungen vom Musikschulmanagement auf deren Eignung geprüft, danach werden Hearings stattfinden, wobei gemeinsam entschieden wird, welcher Kandidat oder Kandidatin sich für das Amt am meisten qualifiziert hat“, erklärt Bürgermeister und Obmann der Musikschule Thomas Ram (RAM).

So sei es dem Stadtoberhaupt wichtig, dass der oder die Nachfolgerin „Erfahrung in der Musikschule und im Umgang mit Kindern“ habe. Ram ist aus praktischen Gründen seit seiner Amtseinführung auch Obmann der Schule. Selbst spielt der Stadtchef kein Instrument, was er mit einem Wort begründet: „Unbegabtheit.“

