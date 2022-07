Neues Leben für Hofladen-Container

Werbung

Die Fischa-Box eint das Angebot der Hofläden von „25 bis 30 Produzenten im Umkreis von maximal 40 Kilometern rund um Fischamend und Bad Vöslau“, sagt Betreiber Robert Nibbelink. Vor allem die zentrale Lage war dem Unternehmer bei der Auswahl des Standortes in der Wiener Straße, unweit der Fischabrücke im Sinne von Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit besonders wichtig. Dies gilt für Kunden, als auch für Lieferanten.

Laut Nibbelink werden die Produkte im Rahmen von Direktvermarktung von den Partnern selbst geliefert und eingeschlichtet. Dies funktioniere seit der Eröffnung reibungslos. Das Konzept baut auf Selbstverantwortung und Vertrauen. Der Kunde kann den Bio-Laden jederzeit betreten, indem er den am Eingang befestigten QR-Code scannt. Bei den meisten Smartphones ist die Funktion in der Kamera-App vorzufinden. Ein Bildschirm begleitet die Kunden Schritt für Schritt bei der Bezahlung, sollte kein Mitarbeiter anwesend sein. Nur freitags ist Barzahlung möglich. Die Bio-Lebensmittel sind laut Eigentümer zu Hofladenpreisen, also ohne Aufpreis für die Besucher erhältlich.

17 regionale Partner bei Projekt dabei

Damit knüpft das Firmenmodell der Fischa-Box an das des Vorgängers „Hansagfood“ in angepasster Form an. Diesem wurde vom Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb untersagt, seine Produkte 24 Stunden zugänglich zu machen. Daraufhin stellte „Hansagfood“-Chef Hans Goldenits vor etwa einem Jahr den Verkauf an allen Standorten ein.

Zwei Tage nach der nunmehrigen Neueröffnung des Einkaufscontainers in Fischamend, hat in Bad Vöslau eine weitere Box den Verkauf gestartet. Damit zeigt sich Nibbelink zufrieden: „Ich bin ein kleines Unternehmen und möchte auch mit zwei Standorten klein bleiben“. Derzeit sind 17 Partner aus der Region Fischamend vertreten, wobei noch ein Milchbetrieb und eine Käserei in der Umgebung gesucht werden. Kontaktmöglichkeiten gibt es über die E-Mailadresse

regional@tutdembodengut.at

