Postfiliale steht vor dem Aus

Noch ist nichts fix, doch die Zukunft der Poststelle steht unter keinem guten Stern. Seit zumindest zwei Jahren schreibt die Niederlassung rote Zahlen – und das „deutlich“, wie Postsprecher Markus Leitgeb bestätigt. Wenn auch der Ausblick keine Trendwende erwarten lässt, kann aufgrund des Postmarktgesetzes die Filiale bei der Regulierungsbehörde zur Schließung eingemeldet werden. Die Behörde muss dann darüber befinden.

Geplant wäre, die Versorgung Fischamends künftig über einen Postpartner zu sichern. Laut Leitgeb könne man jedoch erst nach dem entsprechenden Bescheid der Regulierungsbehörde aktiv werden. Das Modell „Postpartner“ hält die Post jedenfalls für „eine moderne und zeitgemäße Lösung“. Die Vorteile lägen auf der Hand: Betreiber würden zusätzlichen Umsatz durch gesteigerte Kundenfrequenz generieren. Kunden wiederum von längeren Öffnungszeiten, auch an Samstagen, profitieren.

Stadt zweifelt an Postpartnerlösung

Im Gemeinderat ist man ob des drohenden Post-Aus‘ in Alarmbereitschaft. So wurde die Post AG per Resolution aufgefordert, von der Schließung abzusehen. Bürgermeister Thomas Ram (RAM) hält auch wenig von der Postpartner-Lösung: „Es ist davon auszugehen, dass ein externer Postpartner die betreffenden Dienstleistungen und das Post-Service nur in verminderter Qualität und insbesondere nicht mit dauerhafter Verlässlichkeit anbieten kann.“

Als Motivation verortet der Stadtchef eine Unternehmensstrategie der Post. So würde die teilstaatliche AG ihre Immobilien verwerten wollen. Ein Problem, mit dem laut Ram viele Gemeinden konfrontiert sind. Leitgeb dementiert gegenüber der NÖN und verweist auf die Gesetzeslage: „Eine Post-Geschäftsstelle kann nur geschlossen werden, wenn die kostendeckende Führung dauerhaft ausgeschlossen und der Universaldienst durch eigene oder fremde Post-Geschäftsstellen gewährleistet ist.“

Parallel zur Resolution wurde eine Petition gestartet und etwa 3.000 Briefe mit Unterstützungserklärungen verschickt. Diese können bis spätestens 24. Februar über den Briefkasten vor dem Gemeindeamt retourniert werden.

Die Pflicht erfüllen

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.