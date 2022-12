Professor: „Gymnasium wurde mir verboten“

NÖN: Gratulation zum 80er, Herr Melichar. Sie blicken auf einen außergewöhnlichen Lebensweg zurück. Wie wurde aus dem Arbeiterkind der „Herr Professor“ von heute?

Adalbert Melichar: Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater war ein verhältnismäßig interessanter SPÖ-Politiker. So durchlief ich schon als Kind die ganze SPÖ-Hierarchie: Von den Kinderfreunden bis zur sozialistischen Jugend, das hat mein Vater gar nicht anders erlaubt. Seit 1964 bin ich selbst Parteimitglied. Auch das Gymnasium hat er mir verboten, mit dem Vorwand nach seinem Ideal, einer typischen Arbeiterfamilie zu leben. Er wollte, dass ich zuerst einen „Brotberuf“ erlerne. So habe ich mit 15 meine Lehre begonnen.

Sie gingen aber an die Abendschule.

Melichar: Während meiner Lehre musste ich meinen Besuch an der Handelsschule vor meinen Kollegen geheim halten. Als mein erstes Kind zur Welt kam und ich meinen Wehrdienst leisten musste, habe ich nach einem Kurzbesuch der Abendschule als Alternative die fast gleichwertige Beamtenaufstiegsprüfung extern abgelegt, mit welcher ich jedoch nicht studieren konnte. Den Berufstitel Professor bekam ich aufgrund meiner Tätigkeit als Erwachsenenbildner, Bibliothekar und Autor verliehen.

Sie waren die treibende Kraft hinter der Gründung der Fischamender Stadtbibliothek?

Melichar: Ich habe die Literaturauswahl getroffen. 1970 übernahm ich den leeren Bibliotheksraum und habe ihn gefüllt. Ich habe 17 Jahre für die NÖN nebenberuflich gearbeitet. Dort hatte ich das Glück, sehr gute Ausbildner zu haben und konnte Kenntnisse über Wirtschaftswerbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit erlangen, welche ich anschließend in das Bibliothekswesen integrierte.

Inwiefern waren Sie als Ausbildner tätig?

Melichar: Ich habe über viele Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Bundesländern Bibliothekare aus öffentlichen Bibliotheken für das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Strobl unterrichtet. Dadurch bin ich Referent sowie Lehrgangsleiter geworden und vom Unterrichtsministerium oder vom Österreichischen Büchereiverband für Lehrgänge berufen worden. Diese habe ich immer während meiner Urlaubszeit abgehalten und so auf private Ferien verzichtet.

Bildung spielte in Ihrem Leben stets eine tragende Rolle. Das spiegelt auch Ihr Lebenscredo wieder.

Melichar: Ich habe deshalb unter anderem in der Stadtbibliothek eine Elternschule gegründet. Mein Credo lautete „Lebenslanges Lernen. Wenn dein Kind etwas Neues lernen muss, musst du als Elternteil nachziehen und selbiges tun“. Als ich die Volkshochschule für Erwachsenenbildung gegründet habe, konnte ich diese Philosophie weiter verwirklichen.

Leben Sie immer noch danach?

Melichar : Ja. In meinen 70ern stellte ich meine Unterrichtsweise an der Donauuniversität auf den Prüfstand und belegte Kurse am BFI für den Computerführerschein. Beides mit positiven Abschluss. Vor kurzem habe ich ein Essay an der Akademie der Wissenschaften abgegeben und nehme an Literaturpreisausschreiben teil. Ende Jänner soll mein letztes Werk erscheinen. Generell sollte der Gesellschaft der Stellenwert von Bildung wieder nähergebracht werden. Sonst wird man als williges Opfer des Kapitalismus „verfinanziert“.

Die ausführliche Version des Interviews mit Adalbert Melichar gibt es auf schwechat.nön.at

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.