In Fischamend kämpft man jedoch seit längerem mit einer Ratten-Plage am Spielplatz in der Enzersdorfer Straße.

Das man dem Problem einfach nicht Herr wurde, musste der Spielplatz nun gesperrt werden. Die Sperre dürfte zumindest 14 Tage lang aufrecht bleiben. In dieser Zeit wird mit Giftfallen versucht, die Nager los zu werden. Zudem begibt man sich auf die Suche nach der Ursache für die Plage.

