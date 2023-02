Revival für Faschingsumzug

Kommende Woche Samstag um 13 Uhr beginnt der traditionelle Faschingsumzug beim Gasthaus Kührer. Enden wird der etwa einen Kilometer lange Marsch am Getreideplatz und ungefähr eineinhalb Stunden dauern. „Dort angekommen wird gefeiert – mit Open end“, kündigt Leo Wittmann von der Faschingsgilde an. Der letzte Umzug fand übrigens 2019 statt.

Im Vorfeld fanden für Gruppen, die sich angemeldet hatten mehrere Informationssitzungen statt. „Aktuell nehmen 18 Gruppen am Umzug Teil und es könnten mehr werden“, erklärt Obmann der Faschingsgilde Thomas Siebenhandl. Insgesamt schätzt er die Teilnehmerzahl auf 100 bis 150 Personen.

Die Blasmusiker des Fischataler Musikvereins aus dem benachbarten Enzersdorf werden den Faschingszug, bestehend aus Fußgruppen und vier Wagen anführen. Dabei gestalten sich die Themen der Gruppen äußerst facettenreich. So haben sich unter anderem „1001 Dalmatiner“, „Vikings“ und die „Adam’s Family“ angekündigt.

Zum Ausklang versammelt sich der Zug am Ende der Strecke beim Stützpunkt der First Responder, in Richtung Gasthaus „Zur Alten Feuerwache“. Dort werden Teilnehmer sowie Zuseher mit Grillwürstel und Getränken versorgt. Der Getreideplatz wird je nach Wetterlage von einem der Anhänger mit Musik unterhalten. „Wir hoffen auf zahlreiche Zuseher“, so Wittmann.

