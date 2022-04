Richter sah Chance auf ein besseres Leben

Werbung

„Es ist nicht gut, wenn man mich öfter sieht“, meinte Richter Rainer Klebermaß gleich zu Beginn einer Verhandlung am Landesgericht Korneuburg zu dem 21-jährigen Angeklagten.

Er spielte damit darauf an, dass der junge Mann bereits einmal 2017 für einen Einbruchsdiebstahl von ihm zu vier Wochen bedingter Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Inzwischen dürfte sich einiges geändert haben, wie auch der Richter bemerkte, auch wenn es zuletzt um „eine Latte an Suchtmitteln“ ging.

Im März des letzten Jahres bekam der Lehrling in seiner Wohnung in Fischamend in Form einer Hausdurchsuchung Besuch von der Polizei. Noch während der Hausdurchsuchung konsumierte der 21-Jährige damals Heroin.

„Und seitdem?“, fragte der Richter nach, um zu erfahren, dass dies das letzte Mal gewesen sei. Er habe danach eine Therapie begonnen, deren Termine er immer eingehalten habe. Damals hatten die Beamten Substanzen in der Wohnung gefunden, deren verschiedenste psychotrope Stoffe Klebermaß vor Aussprache-Schwierigkeiten stellte. Der Drogenmix, der auch selbst angebaute Pilze umfasste, sei nur für den Eigenkonsum und den 19-jährigen Mitbewohner gedacht gewesen. Seine „einigermaßen aufrichtige“ Verantwortung und sein aufgeräumtes Auftreten vor Gericht brachten ihn seinem Wunsch nach einer „Chance für ein besseres Leben“ näher.

Der Richter verurteilte ihn zu fünf Monaten bedingter Freiheitsstrafe, verbunden mit der Anordnung von Bewährungshilfe. „Ich hoffe, Sie haben die Spielregeln verstanden“, gab ihm Klebermaß noch mit auf den Weg.

