Eigentlich war die Neugestaltung des Schulgartens schon im letzten Jahr geplant, doch wegen der Corona-Pandemie musste dieses Vorhaben verschoben werden. Nun ist es aber soweit: In Kürze beginnen die Umgestaltungsmaßnahmen. Die Auftragsvergabe wurde im Gemeinderat bereits einstimmig beschlossen; der Kostenpunkt liegt bei knapp 190.000 Euro (exklusive Mehrwertsteuer).

„Der Sinn des Ganzen ist, dass alle drei Einrichtungen, die Volksschule, die Sonderschule und der Hort, einen schönen gemeinsamen Garten haben“, bringt Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM) die Idee hinter der Neugestaltung auf den Punkt. Die geplanten Maßnahmen sind vielfältig, wie Reinhard Drechsler, der in die Planungen involviert war, berichtet. So sollen beispielsweise Spielgeräte erneuert bzw. ergänzt werden, darunter etwa ein Kletterturm, eine Nestschaukel oder auch ein Wasserspielplatz.

Neuer Weg verbindet Hort und Volksschule

Im bestehenden Naturgarten sollen Baumstämme, die zum Klettern dienen, erneuert werden. Zudem soll im Garten ein Kiesweg samt Beleuchtung als Verbindung zwischen Volksschule und Hort angelegt werden. Dies begrüßt auch Volksschuldirektorin Irene Stregl sehr und erklärt: „Damit die Kinder nicht über die Straße zum Hort gehen müssen, wird es einen Verbindungsweg im Gartenbereich geben.“ Neue Bäume sollen in Zukunft in den Spielbereichen Schatten spenden, Bepflanzungen sollen für einen parkähnlichen Charakter sorgen.

Auch Sitzgelegenheiten und eine neue Bewässerungsanlage sind geplant. Zudem soll es Hochbeete geben, in denen man etwa Salat oder Kräuter anpflanzen kann. „Es ist uns wichtig, dass man naturbezogener unterrichtet“, so Stregl. Die Arbeiten sollen in den Osterferien beginnen; das Ziel sei, diese bis zum Ende des Schuljahres abschließen zu können.